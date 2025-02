Sam Altman, CEO di OpenAI, ha condiviso su X la roadmap dei prossimi modelli di intelligenza artificiale, GPT-4.5 e GPT-5, chiarendo anche la strategia della società per semplificare l’offerta e migliorare l’esperienza degli utenti.

La prima novità riguarda GPT-4.5, nome in codice Orion, che sarà l’ultimo modello a non sfruttare il reasoning a catena di pensiero. Dopo il suo rilascio, OpenAI unificherà le serie “o-series” e “GPT-series”, creando un sistema più avanzato in grado di utilizzare tutti gli strumenti disponibili in modo intelligente e dinamico.

Quando arriveranno GPT-4.5 e GPT-5?

Non è stata fornita una data precisa, ma Altman ha parlato di un lancio previsto nelle prossime settimane o mesi. L’idea è di abbandonare il modello di selezione attuale, semplificando il processo per gli utenti e integrando le tecnologie più avanzate in un unico sistema di IA.

Una delle evoluzioni più importanti riguarda l’integrazione della tecnologia o3 (di cui è stato rilasciato un primo modello a gennaio 2025) direttamente all’interno di GPT-5, eliminando la necessità di distribuirla come modello indipendente.

GPT-5 e il nuovo accesso a livelli

Quando verrà rilasciato, GPT-5 sarà disponibile in tre livelli di accesso per gli utenti di ChatGPT:

Utenti Free : accesso illimitato a GPT-5 con impostazioni di intelligenza standard (salvo limiti anti-abuso).

: accesso a GPT-5 con impostazioni di intelligenza standard (salvo limiti anti-abuso). Abbonati Plus : accesso a GPT-5 con un livello di intelligenza superiore.

: accesso a GPT-5 con un livello di intelligenza superiore. Abbonati Pro: accesso alla versione più avanzata di GPT-5, con il massimo delle capacità disponibili.

Le nuove versioni del modello includeranno anche miglioramenti significativi, come una migliore integrazione con ricerca avanzata, voce, canvas e deep research.

OpenAI e la concorrenza crescente

L’annuncio arriva in un momento in cui OpenAI si trova a fronteggiare una competizione sempre più agguerrita, con aziende come DeepSeek, che ha recentemente lanciato il modello R1, un’IA avanzata con costi più contenuti rispetto alle offerte di OpenAI. Microsoft e OpenAI hanno accusato DeepSeek di aver costruito il suo modello attraverso pratiche illecite.

Con GPT-4.5 e GPT-5, OpenAI punta a rafforzare la sua posizione, offrendo un’IA più potente e versatile, con una gestione semplificata e accessibile a una platea più ampia di utenti.