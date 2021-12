iPad Pro 2022 sarà come “un iPhone 13 Pro più grande”? Spuntano i render

I render dell’iPad Pro 2022 sono da poco emersi online, mentre siamo ancora in attesa di sapere di più in merito al dispositivo, che potrebbe essere svelato da parte del colosso di Cupertino nel corso di un prossimo evento. Per quel che riguarda la parte frontale, dovrebbe essere presente un design più sottile per quel che concerne le cornici, e sì, anche questa volta pare che gli utenti dovranno vedersela con il tanto odiato (e amato) notch.

Parliamo di una scelta particolarmente criticata da alcuni utenti, anche se stando a quel che sappiamo la compagnia potrebbe rimuovere del tutto la funzionalità dai suoi smartphone al fine di introdurla “in esclusiva” per i suoi iPad. Potete vedere i render riportati sulle pagine di GizChina qui di seguito.

Per quel che riguarda invece gli altri dettagli emersi, pare che avremo a che fare con un dispositivo con uno schermo con OLED a doppio strato, il quale dovrebbe fornire maggiore luminosità rispetto a quanto visto con gli iPhone 13 Pro. Dovrebbe essere presente anche il refresh rate di 120 Hz adattivo, in grado di alternarsi dal minimo al massimo in base alla funzionalità necessario, con il fine ultimo di ottimizzare la durata della batteria.

Sul retro è presente un comparto di fotocamere che ricorda innegabilmente quanto visto con gli iPhone 13 Pro e Pro Max, e infatti sembra che il dispositivo sembrerà per certi versi uno smartphone Apple di ultima generazione, semplicemente più grande. Ovviamente, considerando il successo che i device in questione hanno ottenuto, e le loro potenzialità, sembra che non si tratterà di una notizia particolarmente negativa. Restiamo in ogni caso di scoprire di più sul tutto, considerando che in fase di annuncio Apple potrebbe finalmente ufficializzare la nuova lega usata per i device, approfondita in questo articolo.