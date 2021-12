iPad: Apple lavora a dei dispositivi in lega di titanio?

Sembra che Apple potrebbe essere al lavoro su dei nuovi iPad realizzati in lega di titanio, come da poco riportato sulle pagine di GizChina.

Apple ha avuto modo di migliorare molti suoi prodotti nel corso degli ultimi anni non solo grazie a nuove funzionalità e a una “ristrutturazione” di quanto viene inserito all’interno dei device, visto che spesso il focus è anche sul design. Tuttavia, questa volta dei grossi cambiamenti sembrano indicare a degli iPad completamente nuovi, che come da poco riportato su GizChina dovrebbero addirittura essere realizzati in lega di titanio.

Non è la prima volta in cui si parla di un utilizzo di questo tipo di materiale da parte del colosso di Cupertino, visto che nel corso degli ultimi mesi diversi report avevano approfondito la situazione e gli indizi non sono mancati, anche se a quanto pare i primi device a offrire la funzionalità saranno i prossimi iPad. L’utilizzo di una lega di titanio avrebbe l’obiettivo di rendere i dispositivi estremamente resistenti, oltre che dal feedback maggiormente premium.

Non è passato molto da quando il noto insider Mark Gurman ha parlato dei dispositivi Apple che vedremo nel corso del 2022, citando anche i prossimi iPad, e sembra quindi che la novità potrebbe essere confermata da parte della compagnia prima di quel che immaginiamo. Resta da specificare il fatto che un materiale del genere potrebbe far salire di non poco i costi, e non è quindi da escludere che la compagnia ci metta più tempo al fine di implementare correttamente il tutto, o magari offra delle versioni senza questa novità per i suoi prossimi dispositivi.

Sembra inoltre che i nuovi iPad Pro non verranno per ora considerati, per via della compatibilità con la ricarica wireless. Resta ovviamente anche da vedere, nel caso in cui il tutto venga confermato, se anche altri dispositivi, fra cui ad esempio i prossimi iPhone, avranno modo di offrire questa funzionalità e risultare quasi indistruttibili.