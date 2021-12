Apple VR: spuntano in rete nuovi render del dispositivo

Dei nuovi render del dispositivo per la realtà virtuale targato Apple sono da poco emersi in rete, anche se al momento non si tratta di materiale ufficiale.

Siamo in attesa di scoprire i primi dettagli ufficiali relativi al VR di Applwwe grazie a delle novità svelate dal colosso di Cupertino, e al momento non abbiamo ancora purtroppo ricevuto conferme in tal senso. Tuttavia, dei nuovi render del dispositivo, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, non si sono fatti attendere.

Parliamo questa volta di un concept che prende il nome di Apple View, nome ovviamente non ancora ufficiale per il dispositivo. Il tutto è stato svelato da Zelbo di The Information, potete ammirare i render in questione qui di seguito, i quali ricordano notevolmente i primi concept emersi in rete per il nuovo articolo del colosso di Cupertino.

È possibile che all’effettivo questo finisca per essere il design finale dell’articolo, e sembra che Apple potrebbe fare chiarezza sul tutto nel corso del 2022, probabilmente verso la fine dell’anno, in prossimità del lancio dei prossimi iPhone.

Anche se non ci sono questa volta dettagli relativi alle potenzialità del device in questione, il noto insider Mark Gurman aveva già approfondito la questione, confermando che a quanto pare il nuovo gioiellino avrà diversi scopi, ma verrà venduto a un prezzo non particolarmente accessibile. Ne abbiamo parlato in questo approfondimento.