Apple: il dispositivo per Mixed Reality arriverà nel 2022 e costerà 3.000 dollari?

Nel corso della sua newsletter Power On, il noto insider Mark Gurman è tornato a parlare del nuovo visore per la realtà virtuale targato Apple, che pare potrebbe presentarsi prima del previsto a un prezzo particolarmente alto. Nello specifico, sembra che il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2022, come era già stato accennato in passato, anche se sembra che questa volta i piani del colosso di Cupertino stiano procedendo a gonfie vele e che l’annuncio risulti particolarmente vicino.

Stando a quel che sappiamo, il dispositivo dovrebbe costare almeno un totale di 3.000$, risultando quindi con un prezzo decisamente diverso rispetto a quel che abbiamo visto fino a oggi sul mercato. Tuttavia, va specificato che lo stesso non punterebbe al mondo dei videogiochi, e infatti sarebbe pensato per coprire altri tipi di settori.

Considerando la spiegazione dell’intenzione della compagnia pare essere comunque quella di riprodurre giochi, visto che il VR offrirebbe uno dei chip più potenti mai usciti sul mercato, e potrebbe quindi anche ricoprire il ruolo della concorrenza, con ottima qualità grazie alla potenza di calcolo garantita dal dispositivo.

Fra gli ultimi dettagli svelati dal giornalista di Bloomberg, troviamo il fatto che ci vorranno davvero diversi anni per avere a che fare con un headset VR totalmente AR, e che infatti pare non sia ancora questo il caso, dato che dovremmo avere a che fare con la tanto chiacchierata Mixed Reality.