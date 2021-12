The Witcher: il riassunto ufficiale della prima stagione in un video di 60 secondi

Arriva oggi su Netflix la seconda stagione di The Witcher, ed ecco i protagonisti riassumere la prima... in un video di appena 60 secondi!

Debutta oggi la seconda stagione di The Witcher su Netflix: se non avete fatto in tempo a riguardare la prima in previsione di quella nuova e volete un comodo – ma soprattutto divertente! – riassunto, i protagonisti Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra e Joey Batey ve ne forniscono uno in appena 60 secondi.

Si tratta, naturalmente, più che altro di una trovata goliardica, per quanto formalmente corretta: all’inizio della prima puntata della stagione due, ad ogni modo, è presente un riassunto altrettanto veloce ma un po’ più… canonico. Oppure potete affidarvi a questi altri, usciti precedenti: un montaggio di un quarto d’ora piuttosto completo, e uno invece molto divertente di circa sei minuti.

Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

