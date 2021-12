The Witcher: il video riassunto ufficiale della prima stagione

L’arrivo della seconda stagione di The Witcher è fissato per il 17 dicembre e, se non avete tempo per un rewatch completo, Netflix vi viene incontro con un divertente riassunto che, in sei minuti, ricapitola la storia fino alla fine delle prime otto puntate.

The Witcher 2 sarà disponibile da venerdì 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

