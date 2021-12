Huawei anticipa degli occhiali smart che gireranno su HarmonyOS

Come riportato sulle pagine di GSMArena, Huawei ha anticipato l’arrivo di un gadget alquanto interessante, pronto a legarsi a doppio filo con il proprio ecosistema. Parliamo di veri e propri occhiali smart, i quali dovrebbero essere presentati nella giornata del 23 dicembre assieme a degli altri prodotti della compagnia, come il recente pieghevole approfondito in questo articolo, e permettere agli utenti di fruire di un’esperienza particolarmente interessante grazie all’integrazione di HarmonyOS.

Avremo sicuramente a che fare con una versione rivista e limitata della piattaforma, considerando infatti che non si tratta di dispositivi AR, ma di semplici occhiali con delle feature audio, sia per l’ascolto che per il microfono a quanto pare. Ciò dovrebbe quindi permettere agli utenti di comunicare solamente grazie a questi, o magari sentire la musica, nonché – appunto – sfruttare altri dispositivi dell’ecosistema Huawei in seguito al collegamento.

In attesa dell’annuncio ufficiale mancano ancora diversi dettagli relativi all’interessante prodotto, fra cui anche il modo in cui questo potrà caricarsi, e le varie specifiche tecniche, ma è già stata confermata una funzionalità delle lenti alquanto interessante. Queste verranno infatti inserite attraverso dei magneti, il che permette quindi com’è facile intuire procedere con una veloce sostituzione, seppur ovviamente con ulteriori vetri pensati apposta per il device.

Si parla quindi della possibilità di alternare occhiali da sole a quelli da vista, sostituire solamente le lenti in caso di rottura in maniera molto più veloce rispetto ai classici modelli, o magari permettere a più utenti di usare il device in momenti diversi, semplicemente usando la stessa montatura ma cambiando la gradazione dei vetri. Per fortuna, non ci vorrà molto al fine di saperne di più, e restiamo infatti in attesa degli ultimi dettagli sul tutto da parte della compagnia, sperando che il prodotto arrivi anche nel nostro paese.