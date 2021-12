Superman: Henry Cavill spiega perché vorrebbe ancora interpretare l’Uomo d’Acciaio

Henry Cavill ha di recente spiegato i motivi per cui spesso ribadisce il suo interesse per il ritorno nei panni di Superman. L’interprete ha già dichiarato in passato che sarebbe interessato a interpretare di nuovo l’Uomo d’Acciaio, ma di recente ha sottolineato quali sono i motivi che lo spingono a volere ancora indossare quel costume.

Ecco le sue parole:

Credo che Man of Steel fosse una buona storia d’origini, che ha permesso al personaggio di crescere molto e di riconoscere il supereroe che tutti ammiriamo. Batman v Superman è invece una storia vista dalla prospettiva di Batman, e non mostra delle vere e proprie cose riguardanti Superman. Mentre la Justice League di Zack Snyder ha mostrato qualche cosa in più a riguardo. Vorrei perciò avere la possibilità d’interpretare il Superman che tutti conosciamo ed abbiamo apprezzato nei fumetti. Sarebbe interessante trovare il giusto appiglio narrativo per mostrare quanto Superman sia idealista, e quanto sia difficile vivere con l’obiettivo di dover salvare tutti. Sarebbe un qualcosa di interessante da raccontare.

Di recente Henry Cavill si è proposto anche come futuro Capitan Bretagna o come nuovo James Bond. Nel frattempo il 17 dicembre arriverà su Netflix The Witcher 2.