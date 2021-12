Samsung Galaxy A13 4G arriverà con Android 12? Spuntano i primi dettagli

Nonostante abbia un focus particolare per quel che riguarda i dispositivi di fascia alta, visto che con le proprie serie – fra standard e pieghevoli – riesce ad accontentare gli utenti in cerca di un’esperienza premium, Samsung non si lascia scappare la fascia media e quella bassa, le quali all’effettivo compongono la maggior parte della quota di mercato del colosso per quel che riguarda il mondo dei telefoni. Fra i prossimi smartphone in fase di realizzazione, come emerso grazie a diversi leak, sappiamo che è presente il Samsung Galaxy A13 4G, di cui sono stati da poco approfonditi i primi dettagli.

A quanto pare, il nuovo gioiellino della compagnia punta a offrire delle potenzialità leggermente minori della versione 5G per contrattare sul prezzo, presentandosi ovviamente a meno. Il tutto dovrebbe essere svelato davvero nel giro di poco tempo, dopo la presentazione degli A13 5G, e verosimilmente arrivare anche nel nostro paese in seguito all’annuncio.

I primi dettagli sono stati svelati dalla piattaforma di GeekBench, come riportato da SamMobile e ripreso da Gizmochina, la quale sembra confermare che il dispositivo noto come SM-A135F arriverà sul mercato con Android 12 e all’interno il SoC Exynos 850, con 3 GB di RAM (anche se non è da escludere la presenza di varie opzioni per la memoria). Si tratta dello stesso modello usato per la scorsa serie dopo che sono nati dei problemi con la produzione dei SoC MediaTek, i quali hanno portato Samsung a contare sui propri Exynos.

Dovremmo avere modo di saperne di più sulla questione nel giro di poco tempo, considerando tra le altre cose che sembra che il processo produttivo sia già stato avviato nel mercato indiano, e che di conseguenza un reveal nel corso del prossimo evento CES 2022 non è di certo da escludere.