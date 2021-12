Galaxy Tab S8+: leak anticipa la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1?

Non sono mancati nel corso delle ultime settimane diversi rumor che hanno approfondito la nuova serie di tablet Samsung che dovrebbe essere presto confermata da parte della compagnia. Parliamo a quanto pare di dispositivi molto potenti, pronti a migliorare la posizione del colosso tech anche nel mondo dei tablet, e che ora sono stati vittima di un’altra presunta fuga di notizie.

Parliamo questa volta di dettagli relativi nello specifico al Galaxy Tab S8+, il quale a quanto pare si presenterà gli utenti con lo Snapdragon 8 Gen 1. Si parla del System on a Chip flagship presentato poco tempo a dietro da parte di Qualcomm, il quale dovrebbe avere modo di garantire performance davvero fuori dalla norma. Il tutto va ancora preso con le pinze, visto che come riportato da MySmartPrice e ripreso fa PhoneArena si tratta di dettagli emersi dalla piattaforma di Geekbench, che potrebbe aver commesso quindi un errore.

Dovremmo avere a che fare con un tablet da 12,4 pollici che offrirebbe un totale di 8 GB di RAM, che ha ottenuto 1123 punti in single core e 3195 in multi core. Pare sarà presente una configurazione del processore formata da 1+3+4 core, con nome in codice “taro”. Stando a quel che sappiamo inoltre, il Galaxy Tab S8+ offrirà 128 GB di spazio per l’archiviazione e si presenterà già al lancio con Android 12 come sistema operativo, con le colorazioni grigio scuro e argento, nonché una batteria da 10.090mAh.

Al momento siamo ancora in attesa di un reveal ufficiale da parte di Samsung sul tutto, sperando che la compagnia abbia modo di illuminare gli utenti in merito alle potenzialità dei dispositivi in questione al più presto. Stando a quel che sappiamo, nonostante il CES 2022 dovrebbe essere il palco di presentazione dei prossimi S21 FE, la compagnia sudcoreana potrebbe trovare comunque lo spazio per questi tablet.