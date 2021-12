Xiaomi Mix Fold 2: la compagnia si affiderà a Samsung per gli schermi?

A quanto pare, per la realizzazione dei nuovi Xiaomi Mix Fold 2 il colosso si affiderà a Samsung, e stando a The Elec non si tratta dell'unica compagnia cinese.

Si continua a parlare ormai da mesi dei nuovi Xiaomi Mix Fold 2, nuovi dispositivi pieghevoli che dovrebbero essere confermati dalla compagnia nel corso dei prossimi mesi. Non abbiamo ancora informazioni ufficiali sul tutto, nonostante l’arrivo di diversi report, e al momento non è possibile escludere neanche un reveal per la giornata del 28 dicembre, in cui la compagnia terrà un evento, ma una nuova informazione chiave è già emersa.

Sembra che per gli schermi, di vitale importanza per questo tipo di articoli, la compagnia potrebbe affidarsi a Samsung, come svelato da The Elec. Si parlerebbe di pannelli principali da 8,01 pollici OLED con UTG, con invece frontali da 6,52 pollici con UTG, ancora una volt ovviamente OLED. Pare tra le altre cose che Xiaomi, pur risultando forse la più importante tra tutte, potrebbe non essere l’unica compagnia in trattativa con Samsung per la realizzazione di schermi pieghevoli.

Il colosso sudcoreano è riuscito grazie ai suoi ultimi dispositivi, dopo aver percorso una lunga strada con i precedenti, a risultare fra i leader nel settore dei pieghevoli, che come sappiamo si evolverà nel corso dei prossimi anni grazie all’apporto di anche moltissime altre aziende. Sappiamo attualmente, quasi per certo, che Oppo, Vivo e Honor stanno puntando al contempo alla corona, e nel corso dei prossimi mesi avremo sicuramente modo di saperne di più grazie al reveal di qualche dispositivo con schermo pieghevole.

All’infuori dei telefoni, per quel che riguarda Samsung, pare invece sia in sviluppo un vero e proprio smartwatch con uno schermo di questo tipo, ancora abbastanza misterioso ma di sicuro interessante, ne abbiamo parlato in questo articolo. Tornando a Xiaomi, non ci resterà che aspettare un reveal ufficiale dei nuovi Mix Fold 2, sperando che questo possa già avvenire nel mese di dicembre come dovrebbe essere per gli Xiaomi 12.