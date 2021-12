Samsung è al lavoro su uno smartwatch pieghevole con una fotocamera?

Ne abbiamo ormai viste di tutti i colori per quel che riguarda il mondo dei telefoni, con moltissimi dispositivi che hanno abbracciato la filosofia degli schermi pieghevoli, e con la tecnologia che sembra pronta a migliorare ulteriormente. Il tutto però, potrebbe essere a quanto pare destinato anche ad altri tipi di articoli, come da poco suggerito da un brevetto svelato sulle pagine di LetsGoDigital: si parla nello specifico degli smartwatch.

A quanto pare, come potete vedere nella foto presente qui di seguito, il colosso sudcoreano Samsung potrebbe decidere di portare la sua supremazia nel campo dei device pieghevoli anche per il mondo degli smartwatch, con uno schermo a scorrimento. Grazie alla funzione dell’orologio in questione, si avrebbe modo di aumentare la superficie dello schermo del 40%, anche se ovviamente risulta difficile dalle prime immagini capire in che modo la compagnia vuole sviluppare l’articolo in questione.

Non mancherebbe l’implementazione di una fotocamera, utile probabilmente soprattutto per i selfie, ma anche per l’utilizzo veloci in alcune specifiche situazioni, o magari per facilitare lo sblocco facciale. Sarebbero quindi presenti un totale di 3 schermi, con uno solo utilizzabile grazie ai controlli touch e gli altri due pensati solo per la visualizzazione delle immagini.

Il fatto che un brevetto di questo tipo sia emerso in rete non vuole ovviamente dire che la compagnia rilascerà davvero nel breve periodo uno smartwatch di questo tipo, dato che lo stesso potrebbe ancora essere in fase di pianificazione, nonché venire abbandonato da parte dell’azienda se non ritenuto sufficientemente interessante. Staremo quindi a vedere nel corso dei prossimi mesi se il colosso ci aggiornerà in merito alla questione, e se con il debutto dei nuovi Z Fold 4 e Z Flip 4 ci saranno novità anche sul fronte di altri dispositivi con display pieghevole.