Xiaomi 12 Pro arriverà con una fotocamera sotto al display?

A quanto pare, avremo modo di scoprire di più in merito alle novità di Xiaomi già nel giro di poco tempo, dato che stando a quel che sappiamo la compagnia terrà un evento dedicato a varie novità nella giornata del 28 dicembre, con lanci già entro la fine dell’anno. Abbiamo approfondito in questo articolo i primi dettagli emersi riguardo alla MIUI 13, che sembra sarà uno dei protagonisti dell’evento, seppur invece il sipario potrebbe essere dedicato principalmente a del nuovo hardware.

Fra i dispositivi con cui dovremmo avere a che fare troviamo anche la serie Xiaomi 12, che includendo anche una versione Pro, potrebbe offrire performance da vero top di gamma, risultando una delle prime a includere gli Snapdragon 8 Gen 1. Fra i vari dettagli emersi, in attesa del reveal ufficiale, è spuntata in rete la possibilità per il colosso di aver optato per una fotocamera sotto allo schermo proprio per la versione Pro, che fino a oggi era stato mostrato dai primi render con invece una punch-hole al centro ben visibile.

A svelare il tutto sono state le pagine di Xiaomiui, come ripreso da Gizmochina, anche se al momento è bene specificare che abbiamo a che fare con informazioni tutt’altro che certe, e che potremo infatti saperne di più solamente non appena la compagnia si occuperà di annunciare ufficialmente i suoi prossimi gioiellini. Quello mostrato in foto al secondo posto sembra proprio essere lo Xiaomi 12, precedentemente noto come Mi 12 prima del rebranding, e sarebbe il primo smartphone della compagnia con un design di questo tipo.

Pare che il display sarà curvo da tutti e quattro i lati, con delle cornici leggermente più spesse. Anche prendendo per vera la presenza di una fotocamera sotto allo schermo, che come accennato sarebbe una scelta a dir poco inusuale per la storia di Xiaomi, non ci sono ancora dettagli di alcun tipo relativamente a questa.