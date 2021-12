MIUI 13: leak anticipa alcune feature e il nuovo logo?

Sembra che nel corso del suo prossimo evento Xiaomi non avrà molto da mostrare solamente per quel che riguarda il mondo dei telefoni, visto che il colosso sembra ormai finalmente pronto per affrontarci anche sul campo dei software. Parliamo nello specifico della MIUI 13, di cui attendiamo un annuncio ormai da tempo, e che stando a un leak verrà presentata nella giornata del 28 dicembre, proprio come dei device dell’azienda cinese.

Innanzitutto, si parte dal logo, che potete già ammirare in copertina all’articolo, per poi passare a delle interessanti feature. La prima è l’infinite scrolling, che permetterà agli utenti di tornare alla scheda principale dopo averle finite tutte, la seconda riguarda una maggiore implementazione dei widget, già inseriti grazie alle MIUI 12.5, e ora finalmente pronti a conquistare del tutto il palcoscenico, a quanto pare, grazie alla MIUI 13.

Il fondatore della compagnia, Lei Jun, ha da poco svelato che il nuovo aggiornamento della MIUI porterà con sé diversi cambiamenti relativi al modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi targati Xiaomi, Redmi e POCO, e che il tutto dovrebbe già essere rilasciato entro la fine dell’anno (perfettamente in linea con la data leakata, salvo rinvii o debutti posticipati in seguito alla presentazione).

Dovrebbe essere anche presente un boost delle performance non indifferente, considerando anche che alcuni telefoni utilizzeranno un aggiornamento basato sul sistema operativo Android 12, come l’arrivo di cambiamenti per le icone e nuove opportunità per i wallpaper. Dei render leakati potrebbero infine aver anticipato altri dettagli che vedremo nel corso dell’evento, come accennato in apertura, visto che a quanto pare i veri protagonisti della nuova presentazione saranno gli Xiaomi 12. Abbiamo approfondito le prime foto e i dettagli emersi nell’articolo che potete trovare a questo link. Restiamo per ora in attesa di conferme ufficiali su contenuti e data dell’evento da parte dell’azienda.