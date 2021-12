Xiaomi 12: i render leakati anticipano il design prima della presentazione?

Siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno le novità svelate da parte di Xiaomi nel mese di dicembre 2021, visto che a quanto pare la compagnia sembra ormai pronta per tenere un evento prima della fine dell’anno. Stando a quel che sappiamo, questo verrà presentato nella giornata del 28 dicembre, e a quanto pare durante questo potremo finalmente ammirare con i nostri occhi la lineup degli Xiaomi 12 e le loro potenzialità.

Tuttavia, dei modelli sono già emersi in rete, sia una versione “porshka” che quella base, le quali come mostrato dalle immagini svelate da Gizmochina e riprese da GizChina hanno molto in comune. Potete vedere i render emersi qui di seguito, anche se ovviamente il tutto va preso con le pinze fino a che non avremo avuto una conferma ufficiale da parte della compagnia.

Quanto spuntato in rete confermerebbe un ritorno del design visto con gli Xiaomi Civi, piuttosto limitati nella commercializzazione ma al contempo con caratteristiche pronte a fare colpo con i fan. Dovremmo quindi trovarci davanti a una punch-hole centrale posta in alto sugli schermi, e con una serie di sensori posti in blocco rettangolare osti sul retro. Nella parte inferiore dovremmo invece trovare speaker, microfono e una porta USB di tipo C.

Per quel che riguarda le ulteriori informazioni in nostro possesso, la versione Pro dovrebbe presentarsi con un pannello OLED, pronto a offrire 120 Hz di refresh rate, uno Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, con una batteria pronta a supportare la ricarica rapida fino a 120 W. Sembra che le versioni Lite si accontenteranno invece dei SoC Snapdragon 778G o del 780G, ma per fortuna avremo da aspettare a quanto pare davvero poco prima di ricevere finalmente informazioni sul tutto da parte della compagnia.