Samsung A53: leak anticipa le specifiche tecniche del nuovo dispositivo?

Dei report hanno da poco potenzialmente anticipato i nuovi dettagli del Samsung Galaxy A53, dispositivo pensato per rinnovare le potenzialità del precedente A52 arrivato quest’anno. A quanto pare, nel nuovo gioiellino del colosso verrà inserito un chip Exynos, targato proprio Samsung, come svelato dalla piattaforma di Geekbench 5 e ripreso sulle pagine di Gizmochina.

Nel test in single core il telefono ha ottenuto un punteggio di 686, il quale si alza al 1874 se si considera invece il test delle performance multi core del noto portale. Stando a quel che sappiamo, il processore includerà un totale di 6 CPU clockate a 2,0 GHz, e due ulteriori più performanti con clock invece di 2,40 GHz. Nonostante quindi la piattaforma non abbia riportato nomi precisi in tal senso, è molto probabile che si tratti dell’Exynos 1200, con una GPU Mali-G68.

Dovrebbero essere inclusi un totale di 8 GB di RAM, anche se al momento non ci sono informazioni relative alla possibilità che il colosso commercializzi vari modelli per permettere agli utenti maggiori possibilità di scelta, almeno per quel che concerne lo spazio di archiviazione. Si parla inoltre di un debutto con il nuovo sistema operativo Android 12. Gli ultimi dettagli emersi riguardano la presenza di una fotocamera da 64 MP, una batteria da 5.000mAh e la certificazione IP67. Il tutto sarebbe (quasi) coerente con il recente report stando al quale il colosso opterà per questo tipo di certificazioni per tutti i suoi device, ne abbiamo parlato in questo approfondimento.

Stando ai render invece, ci troveremo davanti a un device con schermo da 6,5 pollici pronto a ospitare una camera punch-hole, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Restiamo in ogni caso in attesa di novità da parte della compagnia, la quale potrebbe fare chiarezza sul tutto già nel corso del CES 2022 di gennaio.