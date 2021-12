Gotham Knights: in sviluppo una serie TV di The CW

The CW ha messo in produzione una serie TV dedicata a Gotham Knights, con gli autori di Batwoman.

14—Dic—2021 / 12:45 AM

The CW ha messo in produzione una nuova serie TV tratta dai personaggi DC Comics, il cui titolo è Gotham Knights. Il progetto metterà al centro della storia il figlio di Batman, che si alleerà con i figli di vari villain dopo la morte del cavaliere oscuro.

Gotham Knights sarà scritto dagli sceneggiatori Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams, che hanno già lavorato a Batwoman. C’è da dire però che il progetto non sarà uno spin-off di Batwoman, e non avrà alcun collegamento con il videogioco omonimo in sviluppo.

Secondo la descrizione offerta Gotham Knights è stato così descritto:

Subito dopo la morte di Bruce Wayne, il suo figlio ribelle crea un’alleanza con i figli dei nemici di Batman, messi sotto accusa per la morte del cavaliere oscuro. E sarà questa improbabile banda di rinnegati a dover identificare i responsabili dell’omicidio. Ma in una città priva del suo protettore il pericolo diventa ancora più palpabile. E la salvezza arriverà dal più improbabile gruppo di personaggi.

Gotham Knights sarà prodotto da Warner Bros. Television e da Berlanti Productions. Fiveash e Stoteraux saranno anche i produttori esecutivi assieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, e David Madden di Berlanti Productions.