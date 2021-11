Batwoman 3: rivelato il look di Poison Ivy

Uno degli aspetti più interessanti di Batwoman 3 è la presenza di Poison Ivy, il cui look è stato da poco rivelato: a interpretarla è Nicole Kang che veste i panni della dottoressa Mary Hamilton, che è stata trasformata in Poison Ivy nell’ultimo episodio della serie.

Ecco la prima immagine di Poison Ivy in Batwoman 3.

POISON IVY. 🌿🌿She’s here. And she’s the first of her kind. I don’t have words to describe what this image says and this moment for me. To be next behind THE Uma Thurman has been intimidating to say the least but freeing to say today. 💚🌿 @CWBatwoman pic.twitter.com/Ax1FE7rOWe

— Nicole Kang (@NicoleKang) November 19, 2021