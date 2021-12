Samsung Galaxy Tab S8: la lineup sfugge sul sito ufficiale della compagnia

Sembra che a quanto pare il nuovo leak relativo al mondo Samsung sia arrivato proprio dal colosso sudcoreano. Mentre non abbiamo ancora infatti ancora informazioni ufficiali relative ai nuovi Samsung Galaxy Tab S8, per quel che riguarda l’intera lineup, come svelato da GalaxyClub la compagnia ha svelato dei dettagli sul suo sito inglese, ovviamente non intenzionalmente.

Stando a quanto presentato, che va comunque preso con le pinze in vista di possibili cambiamenti, ci troveremo davanti a S8, S8+ e S8 Ultra, e anche se non ci sono purtroppo dettagli sul prezzo, sappiamo già che la versione Ultra verrà proposta con tagli di memoria da 128, 256 o 512 GB, con solo la prima che sembra invece verrà proposta per gli altri due modelli della nuova serie.

Si tratterebbe quindi di un passo indietro rispetto alla scorsa serie, con la versione Ultra che potrebbe presentarsi senza un modello compatibile con il 5G tra le altre cose. In passato non sono mancati altri leak relativi alle specifiche tecniche dei dispositivi, e sembra infatti che lo Snapdragon 8 Gen 1 verrà utilizzato per i dispositivi, al fine di garantire a questi la stessa potenza che offriranno gli S22, teoricamente già pronti ad arrivare nel mese di febbraio 2022.

La versione Ultra da 14,6 pollici dovrebbe presentarsi a oltre 1.000$, offrendo una batteria da 12.000mAh davvero capiente e un totale di 12 GB di RAM, oltre che quattro fotocamere, divise in due sul retro e due sul notch. Gli altri due modelli, da 11 e 12,4 pollici dovrebbero invece presentarsi senza questo tipo di tecnologia nella parte frontale, con cornici più sottili e batterie altrettanto grandi, pronte a supportare la ricarica rapida a 45 W. Si presume che gli stessi verranno presentati al prezzo di 750$ e 850$, ma resta ancora da vedere quando la compagnia svelerà di più sul tutto, a quanto pare già nel mese di aprile del prossimo anno.