Samsung Galaxy S22 Ultra: nuovi render leakati fanno dietrofront sul design

Stando a dei nuovi render, come svelato dal noto leaker Ice Universe, sembra che non tutte le informazioni emerse sui Samsung Galaxy S22 Ultra siano corrette.

Non sono mancati nel corso delle ultime settimane dei rumor riguardanti i nuovi Samsung Galaxy S22 Ultra, ma sembra che non tutte le anticipazioni non siano state corrette, o almeno che delle conferme di Samsung siano necessarie al fine di saperne di più in maniera certa. Mentre infatti i rumor sembravano puntare tutti verso uno stessa direzione, quella di un modulo delle fotocamere uguale a quello degli scorsi anni, i render forniti da Ice Universe mostrano dei cambiamenti.

Parliamo di uno dei principali leaker del settore, particolarmente informato specialmente per quel che riguarda i prodotti del colosso sudcoreano, il quale sembra aver confermato dei grossi cambiamenti con le sue nuove foto, mostrate sulla piattaforma di Weibo. Oltre che un modulo diverso, che a quanto pare avrà nella parte frontale una fotocamera esposta in superficie, si parla anche di un vetro lucido sul retro, e non opaco, come era stato suggerito fino ad ora.

Stando a quel che sappiamo, i nuovi gioiellini Samsung verranno equipaggiati con Snapdragon 8 Gen 1 in molte parti del mondo, anche se in Italia dovrebbero invece arrivare equipaggiati di Exynos 2200, SoC proprietario della compagnia. Per quel che riguarda il lancio, sembra che avremo invece modo di scoprire di più solamente a partire dal mese di febbraio, grazie a un evento Unpacked dedicato, in quanto il sipario dovrebbe essere calato solamente per i nuovi S21 FE, stando a moltissimi report pronti a mostrarsi a gennaio nel corso del CES 2022.

Ice Universe stesso, qualche giorno a dietro, aveva già accennato alle specifiche tecniche delle fotocamere dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S22, che abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link. In ogni caso però, restiamo in attesa di conferme da parte dell’azienda, che per fortuna sembra si faranno attendere per solamente qualche mese.