Il canto del cigno: trailer italiano del film Apple TV+ con Mahershala Ali

Arriverà il 17 dicembre, su Apple TV+, Il canto del cigno, opera dal grande cast (e con protagonista Mahershala Ali) scritta e diretta dal premio Oscar Benjamin Cleary: ecco il trailer italiano.

Il cast comprende, oltre al due volte premio Oscar Mahershala Ali, l’attrice già in corsa per l’Oscar Naomie Harris e la otto volte candidata all’Oscar Glenn Close. Oltre a loro, la vincitrice di un Golden Globe Awkwafina e Adam Beach, già candidato al Golden Globe.

Ambientato in un futuro prossimo, Il canto del cigno è un potente percorso emozionale visto dagli occhi di Cameron (Mahershala Ali), un marito e padre affettuoso a cui viene diagnosticata una malattia terminale. Il suo medico (Glenn Close) ha una soluzione alternativa per proteggerne la famiglia dal lutto. Mentre decide se alterare o meno il destino di chi gli sta accanto, Cam impara a conoscere la vita e l’amore più di quanto avrebbe mai potuto immaginare. Il canto del cigno indaga quanto in là riusciamo a spingerci e cosa siamo disposti a sacrificare per garantire una vita più felice alle persone alle quali vogliamo bene.

Leggi anche: