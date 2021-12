La prima Lamborghini elettrica arriverà nel 2027. Sarà una GT 2+2?

Bisognerà aspettare almeno nel 2027 per vedere la prima Lamborghini completamente elettrica. Forse addirittura il 2028. A dirlo è il CEO della casa di Sant’Agata, Stephan Winkelmann.

La prima Lamborghini elettrica sarà quasi sicuramente una Gran Turismo 2+2. La vettura dovrebbe essere basata sulla piattaforma SSP, la stessa usata per tutte le vetture elettriche di fascia premium del Gruppo Volkswagen.

Non è ovviamente l’unico progetto a cui lavora Lamborghini. Prima della GT 2+2 elettrica, nell’immediato futuro, arriveranno altre quattro vetture. Due supersportive in piena tradizione Lamborghini e due auto più versatili, utilizzabili anche nella quotidianità. Non a caso, in quest’ultimo sotto-gruppo rientra praticamente sicuramente anche la prossima generazione del Lamborghini Urus. Quante alle supersportive del Toro, Winkelmann ha fatto sapere che saranno entrambe ibride plug-in.

Una specie in via di estinzione? Winkelmann si è detto preoccupato per il post-2030, quando cambieranno le leggi sulle emissioni delle auto e – in particolare – scatterà l’obbligo di vendere esclusivamente auto elettriche. È davvero immaginabile un’hypercar elettrica? Lamborghini spera nei combustibili sintetici, un compromesso che consentirebbe di mantenere in vita la tradizione della Motor Valley italiana: non solo Lamborghini, ma anche Ferrari.

In attesa di scoprire il suo futuro, Lamborghini ha di che festeggiare per i traguardi raggiunti recentemente. La Lamborghini Urus ha superato l’impressionante traguardo delle 16.000 unità vendute in tutto il mondo, diventando a pieno titolo la Lamborghini più venduta di sempre.