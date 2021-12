Pet Sematary: Guillermo del Toro vorrebbe realizzare un film dedicato

Considerando che Pet Sematary ha da poco avuto un nuovo adattamento, sembra difficile pensare che Guillermo del Toro possa esaudire il suo desiderio di realizzare la sua versione del romanzo di Stephen King, ma il regista ha provato comunque a parlarne di recente.

Parlando a The Kingcast del Toro ha dichiarato:

Il romanzo che morirei dalla voglia di adattare sullo schermo è Pet Sematary, e so che ci sono già due versioni, però penso che in un qualche universo ne realizzerò una mia versione, un giorno. E farei questo non solo perché il romanzo ha le migliori battute finali, ma anche perché mi spaventò tantissimo quando ero giovane. Oggi che sono padre credo che sia ancora meglio di come lo concepissi all’epoca, e la cosa mi spaventa ancora di più.