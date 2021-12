La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: del Toro parla della versione in bianco e nero

Il nuovo film di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, è un incredibile affresco noir che riporta alla mente pellicole d’altri tempi. Ebbene, a quanto pare il regista tiene nel cassetto una speciale versione in bianco e nero dalle atmosfere ben specifiche, realizzata in una maniera molto particolare.

C’è una versione del film [in bianco e nero, ndr] che spero potrà essere vista in qualche modo. Ma non è un film a cui è stato semplicemente tolto il colore. Il film è quasi come una serigrafia in bianco e nero a cui è stato aggiunto uno strato aggiuntivo di colore. Se vedeste il film in bianco e nero, non è solo come aver spento i colori. Si vede esattamente come un film degli anni ’40, ed è una cosa incredibile.