Oppo: spunta la foto di un prototipo del nuovo pieghevole

La foto di un prototipo del nuovo telefono pieghevole di Oppo è da poco emersa in rete, come riportato sulle pagine di Slashgear.

Si continua a parlare dei piani del colosso Oppo per quel che riguarda il lancio di un dispositivo pieghevole, e sembra che anche questa volta le previsioni siano positive, e vedano il lancio dell’articolo come alquanto vicino, considerando poi che non sono mancati anche ulteriori dettagli.

Come riportato sulle pagine di Slashgear infatti, un vecchio prototipo è da poco emerso in rete, e assieme a questo il presunto periodo di presentazione nel 2021, il quale sembra sia proprio durante la prossima settimana.

La foto in questione risalgono a un dispositivo del 2016, il quale somiglia molto al primo Galaxy Z Flip, anche se in versione decisamente più grande. Sembra che il dispositivo, ormai ben diverso dopo 5 anni, prenderà il nome di Oppo Find N, e che sia stato da poco certificato come Oppo PEUM00. Non sappiamo al momento quale dovrebbe essere la finestra di lancio del dispositivo, che sembra pronto per essere presentato fra il 14 e il 15 dicembre nel corso dell’Inno Day. Vi lasciamo nel mentre qui di seguito alla foto del prototipo di qualche anno fa.

Nel corso della conferenza la compagnia dovrebbe avere anche modo di presentare un nuovo telefono con una fotocamera retrattile a dir poco particolare, che abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link. Non ci resta per il momento che restare in attesa di saperne di più grazie alla nuova conferenza, la quale speriamo faccia finalmente chiarezza sul prodotto tanto chiacchierato.