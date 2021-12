Oppo presenterà presto un telefono con una fotocamera retrattile

Come confermato ufficialmente da parte di Oppo su Twitter, non manca molto a quando avremo modo di saperne di più per quel che riguarda il nuovo device.

Sembra che Oppo abbia in serbo delle novità piuttosto interessanti per gli utenti, che strizzano l’occhio al mondo della fotografia e riguarderanno nello specifico un nuovo telefono. Come ripreso sulle pagine di Gizmochina e svelato da parte della piattaforma di Twitter, siamo vicini al reveal di un dispositivo che purtroppo non ha ancora un nome ufficiale, ma sembra pronto a offrire una vera e propria fotocamera retrattile.

Questa viene definita dalla compagnia Oppo Retractable Camera, e sembra infatti sia stata sviluppata per questo telefono (anche se non è da escludere che ne vedremo altri in futuro) da parte del colosso stesso. Parliamo nello specifico, come potete vedere nel video presente qui di seguito, di un sensore in grado di uscire e rientrare dal proprio setup, estendendosi orizzontalmente al fine di offrire una migliore qualità video, ovviamente nel momento in cui gli utenti andranno ad azionare il tutto da un’app che sfrutta la fotocamera.

Most pop-ups are annoying… But not our self-developed retractable camera! 😉 Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If — OPPO (@oppo) December 7, 2021

La presenza di una forma compatta durante i normali utilizzi garantisce ovviamente una maggiore tascabilità, e risulta quindi necessaria per un normale smartphone, seppur con un focus sul mondo della fotografia.

La compagnia, con dei test sulla durabilità, ha già confermato che il dispositivo non sembra pronto a danneggiarsi con urti o cadute accidentali, o anche avere problemi in caso di contatto con l’acqua. C’è da dire però che al momento mancano ovviamente diversi dettagli in merito alla funzionalità, che per fortuna dovrebbero essere svelati dalla compagnia nel giro di davvero poco tempo.

Oppo ha infatti confermato che avremo modo di saperne già di più sulla questione nel nuovo evento Inno World 2021, che si terrà nella giornata del 14 dicembre. Ci aspettiamo ovviamente anche una presentazione del nuovo dispositivo che sfrutterà la fotocamera in questione, all’infuori di maggiori dettagli in merito alla tecnologia stessa.