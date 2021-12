iPhone 13: Apple vuole aumentare la produzione per raggiungere nuovi traguardi, stando a un report

Tutti coloro che sono interessati al mercato degli iPhone potrebbero trovarsi in una situazione decisamente più piacevole rispetto a quella attuale già nel giro di qualche mese. In seguito al debutto infatti della tredicesima serie è emerso che le scorte non sono riuscite a soddisfare pienamente tutta l’enorme clientela che il colosso di Cupertino si è guadagnato, con alcune consegne che tardano ancora ad arrivare.

Per fortuna però, un report ha evidenziato che la compagnia ha intenzione di aumentare le spedizioni degli iPhone del 30% già nella primissima parte del 2022, con l’obiettivo di superare le 300 milioni di unità vendute. A quanto pare, già nel corso della prima metà del prossimo anno dovrebbe risultare possibile per il colosso tagliare il traguardo dei 170 milioni, circa il 30% in più rispetto a quest’anno. Sembra che questo cambiamento sia già giunto all’orecchio di varie compagnie grazie a dei messaggi ufficiali, come riportato da Digitimes e ripreso da Gizmochina.

Ciò non toglie ovviamente che al momento la situazione delle scorte non è di certo ancora la migliore, e che anzi diverse compagnie stanno facendo il possibile al fine di arginare il problema: per via di ciò resta quindi da capire se Apple avrà modo di riuscire a raggiungere le proprie aspettative in tempo aumentando la produzione.

A quanto pare l’obiettivo resta comunque quello di soddisfare per il momento la domanda degli iPhone 13, visto che con le scorte attuali, come accennato in apertura, dei clienti stanno avendo davvero difficoltà a ottenere il proprio dispositivo, mentre altri stanno venendo scoraggiati per via dei lunghi tempi di attesa. Staremo a vedere se i piani dell’azienda si riveleranno veri già nei primi mesi del prossimo anno, in attesa di scoprire quali saranno invece i prossimi prodotti a essere annunciati.