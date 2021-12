Courtney Love sostiene di avere delle email compromettenti su Elon Musk

Courtney Love a quanto pare è una grande fan di Bernie Sanders e non ha apprezzato più di tanto il recente e brutale attacco di Elon Musk contro il senatore del Vermont. Si da il caso che la cantante sostenga anche di avere delle email con informazioni compromettenti sul CEO di Tesla e SpaceX.

“È soprattutto roba di sesso”, ha aggiunto Cortney Love su Twitter. Le email risalirebbero a diversi anni e fanno tutte parti di un blocco di messaggi inviati all’interno di una ‘esclusiva’ mailing list con molti influenti membri della cosiddetta ‘PayPal mafia’.

@elonmusk you know your str8, male, PayPal mafia email group? I was on bcc for MONTHS on that thing 🫖 With that information in mind, don’t you think in a “civilized society” one should embrace paying our fair share of tax? Don’t pick on Bernie. It’s Kendall Roy shit. pic.twitter.com/cW4gRCxvjU

— Courtney Love Cobain (@Courtney) December 2, 2021