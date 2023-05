Assassination: Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Courtney Love e John Travolta nel cast del film su JFK

Un cast d’eccezione farà parte del progetto Assassination, che racconterà della misteriosa e clamorosa morte del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy Jr.: nel lungometraggio vedremo protagonisti Courtney Love, Viggo Mortensen, Shia LaBeouf, Al Pacino e John Travolta.

A realizzare la produzione ci sarà David Mamet. Il film era stato in precedenza intitolato 2 Days/1963. La storia racconterà di come la mafia di Chicago abbia ordinato l’assassinio di Kennedy, creando una cospirazione capace di cambiare l’equilibrio di una nazione, e dell’intero Mondo. La storia si soffermerà in particolare sulle 48 ore precedenti all’assassinio, raccontando cosa è accaduto dal punto di vista della Mafia.

A scrivere la sceneggiatura del progetto ci sarà lo stesso Mamet, affiancato da Nicholas Celozzi, che ha basato la storia su uno scritto dello zio, il boss Sam Giancana, personaggio che potrebbe essere implicato nella morte dell’ex Presidente degli Stati Uniti.

In questa occasione, perciò, si prenderà in considerazione una delle ipotesi più rilevanti che riguardano l’uccisione del Presidente Kennedy, un caso rimasto irrisolto da più di mezzo secolo.