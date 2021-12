Microsoft 11 fa dietrofront: cambiare browser predefinito è ora più facile

Nel corso delle ultime settimane, Microsoft ha fatto discutere di sé in particolar modo per quel che riguarda alcuni specifici dettagli su Edge, browser predefinito di Windows 11 realizzato dalla compagnia che continua a sfidare da tempo Chrome.

Nello specifico, abbiamo visto delle vere e proprie frecciatine per chiunque utilizza invece l’offerta di Google, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, ma al momento la compagnia ha deciso di fare un passo indietro e rendere più facile il cambio di piattaforma per chi utilizza Windows 11.

Come svelato in seguito al debutto del nuovo sistema operativo del colosso di Redmond, avvenuto circa due mesi fa, il cambio di browser predefinito era diventato decisamente più complesso, ma finalmente ora risulta possibile procedere al tutto semplicemente nel giro di qualche click.

Rafael Riviera ha scoperto in anteprima il tutto, e come riportato sulle pagine di The Verge, non è più necessario cambiare singolarmente l’app predefinita per ogni tipo di file, e ora il processo è infatti quasi identico a quello di Windows 10. Microsoft ha confermato il tutto, sottolineando che non si tratta di un bug ma di un cambiamento intenzionale, e che però al momento la funzionalità risulta ancora in fase di testing.