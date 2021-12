Microsoft Edge invita gli utenti a smettere di usare Chrome

Nel corso degli ultimi anni, in maniera sicuramente maggiore da quando Windows 11 è arrivato, ma anche per quel che riguarda il suo predecessore, Microsoft si è trovata a invitare gli utenti a sfruttare le potenzialità del suo browser, Edge, rispetto a quello principale della concorrenza (Google Chrome). Abbiamo visto casi in cui disattivare il software del colosso di Redmond al fine di sceglierne un altro come preferito non risultava particolarmente facile, ma sembra che la situazione stia addirittura degenerando, e che la concorrenza potrebbe arrivare a creare problemi in seguito a quanto sta attualmente avvenendo.

Nello specifico, come riportato sulle pagine di The Verge, parliamo della presenza di veri e propri popup che appaiono agli utenti mentre utilizzano Chrome su Windows, e li scoraggiano a continuare, invitandoli invece a preferire Edge nonostante la loro scelta. Trovate qui di seguito tre frasi trovate da Neowin, ovviamente in lingua inglese, tradotte:

Microsoft Edge gira sulla stessa tecnologia di Chrome, con la fiducia di Microsoft in aggiunta

Quel browser è così 2008! Sai cosa è nuovo? Microsoft Edge

“Odio risparmiare” non disse mai nessuno. Microsoft Edge è il miglior browser per lo shopping online

A quanto pare, il tutto non riguarda solamente Windows 11, visto che stando a dei report dei messaggi appaiono anche per chi usa la precedente versione. Mentre Google tende a incoraggiare gli utenti al fine di portarli verso i propri servizi solamente in alcune circostanze (ad esempio quando usano la ricerca o Gmail) sembra che Microsoft possa aver invece esagerato con questa ultima manovra competitiva.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori occasioni per i due colossi della ricerca che li porteranno a pizzicarsi in maniera simile, e se Google reagirà negativamente alla nuova iniziativa presa dalla concorrenza per favorire Edge.