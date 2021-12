Studio 666: il teaser trailer del film horror sui Foo Fighters

Dopo band come i Kiss ed i Metallica anche i Foo Fighters sono pronti a far debuttare il loro primo film, a tinte horror, intitolato Studio 666, di cui è stato da poco diffuso il teaser trailer. Il filmato inizia con la band che sta registrando dei nuovi brani in un luogo apparentemente infestato, e da lì partono tutta una serie di situazioni capaci di ricordare anche film come La Casa.

Ecco il teaser trailer di Studio 666, il film dei Foo Fighters che uscirà nei cinema il 25 febbraio.

In Studio 666 vedremo il leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, assieme al resto della band impegnati contro forze del soprannaturale che sembrano impedire la produzione del loro ultimo album. Del resto i Foo Fighters si sono sempre caratterizzati per produzioni di video musicali particolari, ed il tutto ora è sfociato in un vero e proprio lungometraggio.

Dopo le pause dovute alla pandemia, anche i Foo Figthers sono pronti ad esibirsi nuovamente dal vivo, e nel 2022 la rock band tornerà ad andare in tour toccando anche il nostro Paese. Ricordiamo che Dave Grohl, il leader del gruppo, è stato anche il batterista degli storici Nirvana di Kurt Cobain.

