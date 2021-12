Spider-Man: No Way Home – Il trailer IMAX del nuovo film Marvel

IMAX ha diffuso il suo trailer dedicato a Spider-Man: No Way Home, film in uscita al cinema il 15 dicembre.

Oltre ai character poster dei villain di Spider-Man: No Way Home, da poco è stato pubblicato anche il trailer IMAX del lungometraggio del Marvel Cinematic Universe in uscita il 15 dicembre. Si tratta di un film molto atteso, tanto che negli Stati Uniti le prevendite sono le più alte dai tempi di Avengers: Endgame.

Ecco il trailer IMAX di Spider-Man: No Way Home.

Even in the multiverse, there’s only one way to experience #SpiderManNoWayHome. Experience 26% more picture only in IMAX theatres. The high-flying action swings onto the big screen December 17. pic.twitter.com/a0prHhvS69 — IMAX (@IMAX) December 2, 2021

il film Spider-Man: No Way Home riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. E ci sarà pure l’apparizione del Green Goblin interpretato nuovamente da Willem Dafoe, oltre a Jamie Foxx come Electro.

Spider-Man: No Way Home uscirà al cinema in Italia il 15 dicembre.