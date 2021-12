Spider-Man: No Way Home – Le prevendite sono le più alte dai tempi di Avengers: Endgame

Le prevendite dei biglietti per Spider-Man: No Way Home negli Stati Uniti non sono mai state così alte dai tempi di Avengers: Endgame.

La conclusione della trilogia del Marvel Cinematic Universe dedicata a Spider-Man che avverrà con Spider-Man: No Way Home ha scatenato tutti gli appassionati di cinecomics, a tal punto che su Fandango le prevendite dei biglietti sono diventate le più alte dai tempi di Avengers: Endgame, e parliamo di un film che ha battuto tutti i record d’incassi della storia del cinema.

Le prevendite su Fandango dei biglietti di Spider-Man: No Way Home hanno battuto film come Avengers: Infinity War e la nuova trilogia di Star Wars. Erik Davis di Fandango ha dichiarato:

No Way Home è un film che promette di raccogliere in una stessa pellicola tutti i vent’anni di lungometraggi dedicati a Spider-Man, e le aspettative sono alle stelle per questa conclusione della trilogia dell’Uomo Ragno con Tom Holland protagonista.

Il precedente Spider-Man: Far From Home aveva ottenuto 1,1 miliardi di dollari, e sembra che No Way Home possa raggiungere quelle cifre. Tutto questo movimento intorno al film ha fatto schizzare le prevendite al punto tale che online i bagarini stanno rivendendo i ticket a prezzi folli.

Ricordiamo che in Italia Spider-Man: No Way Home sarà disponibile al cinema dal 15 dicembre.