Spider-Man: No Way Home – I character poster di Octopus, Electro e Goblin

Online sono apparsi tre character poster di Spider-Man: No Way Home dedicati ai villain del film: Octopus, Electro e Goblin.

Si avvicina l’uscita al cinema di Spider-Man: No Way Home, e l’attività di promozione del lungometraggio s’intensifica: da poco sono stati pubblicati i character poster del film dedicati ai villain che vedremo scontrarsi con lo Spider-Man di Tom Holland, stiamo parlando di Octopus, Goblin ed Electro.

Ecco i character poster di Spider-Man: No Way Home dedicati a Electro, Goblin ed Octopus.

I tre interpreti dei personaggi sono Alfred Molina (Octopus), Willem Dafoe (Goblin) e Jamie Foxx (Electro), tutti e tre hanno fatto parte di film precedenti di Spider-Man appartenenti ad altre saghe. Particolare è la lingua del titolo sui poster, considerando che si tratta di cambogiano.

Il film Spider-Man: No Way Home riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. E ci sarà pure l’apparizione del Green Goblin interpretato nuovamente da Willem Dafoe, oltre a Jamie Foxx come Electro.