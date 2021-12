Doraemon – Il film 2: il trailer ufficiale del lungometraggio su Netflix dal 24 dicembre

Il 24 dicembre arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il lungometraggio animato Doraemon – Il film 2, conosciuto anche come Stand by Me Doraemon 2, di cui è stato da poco diffuso il trailer in italiano grazie a Netflix Italia.

Ecco il trailer di Doraemon – Il film 2.

Questa è la sinossi presentata da Netflix dedicata al lungometraggio:

Per presentare la moglie alla sua cara nonna, Nobita viaggia nel futuro scoprendo che da adulto diserterà le nozze! Potrà mai essere un buon marito per Shizuka?

Il film è basato su due racconti di Fujiko F. Fujio, che hanno già avuto come trasposizioni due cortometraggi. La regia di Doraemon – Il film 2 è curata da Takashi Yamazaki e da Ryūichi Yagi, mentre il soggetto è dello stesso Takashi Yamazaki, e le musiche sono di Naoki Satō.

In Giappone il film doveva arrivare ad agosto 2020, ma a causa della pandemia è uscito a novembre 2020. Il primo lungometraggio dedicato a Doraemon è uscito nel 2004. Ricordiamo che il manga di Doraemon è stato pubblicato da Fujiko F. Fujio a partire dal 1969 fino ad arrivare al 1996.

