Ritorno al Futuro: il volopattino autografato da Michael J. Fox venduto a 506.000 dollari

Qualche settimana fa Prop Store ha messo all’asta diversi memorabilia cinematografici, oggetti che hanno fatto parte di grandi film di tutti i generi, da Cast Away a Star Wars, fino ad arrivare a Nightmare on Elm Street, ma a spuntarla come oggetto più venduto è stato il volopattino di Ritorno al Futuro II autografato da Michael J. Fox, che è stato acquistato per 506.000 dollari.

L’asta si è tenuta nel Regno Unito a Hertfordshire, ed è durata tre giorni, dal 9 all’11 novembre, e tra tutti gli oggetti, quello con il prezzo di acquisto più alto è stato il volopattino (o hoverboard) Mattel di Ritorno al Futuro II autografato da Michael J. Fox. Al secondo posto tra gli oggetti venduti al maggior prezzo durante l’asta c’è stato il Wilson di Cast Away, venduto per 388.000 dollari. E poi ancora c’è stato un X-wing in miniatura di Star Wars: Episodio VI (320.000 dollari), e subito dopo si è piazzato l’elmetto del protagonista de Il Gladiatore (303.000 dollari).

Tra gli altri oggetti possiamo menzionare un costume di Spider-Man di Tobey Maguire, venduto a 219.000 dollari, un guanto di Freddy Krueger (135.000 dollari), e, sempre per quanto riguarda l’horror possiamo menzionare una maschera di Michael Myers dal film Halloween: Resurrection (84.000 dollari).