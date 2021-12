Spider-Man: No Way Home, le prevendite italiane partiranno il 6 dicembre

I biglietti del cinema per Spider-Man: No Way Home saranno in prevendita, in Italia, a partire dal 6 dicembre: ecco la conferma ufficiale.

Dopo aver polverizzato numerosi record, aver mandato in tilt diversi siti di prevendita americani e aver generato un mercato pseudo-clandestino di biglietti d’ingresso in prevendita, i botteghini per Spider-Man: No Way Home stanno per aprire anche nel nostro paese: precisamente, dal 6 dicembre.

Pronto a dire anche tu… "Ciao Peter?" 🕷Dal 6 dicembre puoi acquistare in PREVENDITA i biglietti 🎫 per il film più… Posted by Spider-Man on Wednesday, December 1, 2021

A confermarlo un post sulla pagina Facebook ufficiale del film, che rimanda al sito ufficiale a partire dal 6 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Leggi anche: