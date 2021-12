Honor 60 e 60 Pro arrivano in Cina, ecco i dettagli sulla nuova serie

Si parlava da tempo del debutto della nuova serie Honor 60, che finalmente è arrivata in Cina come confermato. Al momento purtroppo, non si tratta ancora del debutto globale, e i prezzi attualmente confermati sono infatti da prendere con le pinze fino a che i device non verranno ufficializzati per il nostro paese, ma c’è da dire che invece le specifiche sono ormai del tutto emerse a galla.

Parliamo nello specifico di due dispositivi che continuano la serie dei precedenti Honor 50 in diversi sensi, visto che i primi erano stati i primi a sfruttare i SoC Snapdragon 778G, mentre questa volta ci troviamo davanti ai primi telefoni con SoC Snapdragon778G+ (solo per la versione Pro, visto che quella base rimane con i “vecchi” chip). I nuovi device Qualcomm sono basati sul design a 6nm, che però migliora notevolmente grazie a un aumento dei GHz del core principale (Kryo 760) da 2,4 a 2,5, con la scheda grafica Adreno 642L che dovrebbe aumentare le performance fino al 20%.

Troviamo due schermi con refresh rate di 120 Hz e certificazione HDR10, con il modello migliore curvo però su tutti i lati da 6,78 pollici, al contrario della versione base che si accontenta di due lati e misura 6,67 pollici. Sul retro è presente un sensore da 108 MP, con il modello Pro che aggiunge al tutto uno da 50 MP, al contrario di quello da 8 MP del modello base, mentre il terzo resta un sensore di profondità da 2 MP. Per i selfie è presente una 32 MP per l’Honor 60 e una 50 MP per l’Honor 60 Pro.

Le batterie sono da 4.800mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 66 W e la possibilità di riempirsi per metà nel giro di solamente 15 minuti, un leggero passo indietro rispetto all’Honor 50 Pro che portava il totale a 100 W. I telefoni girano su Magic UI 5.0 basata su Android 12, e parliamo di prezzi che al cambio attuale partono da 375€ per il modello base e 515€ per il Pro.