Squid Game: Netflix annuncia il doppiaggio italiano con un divertente video

Squid Game, in breve tempo, è diventato un vero e proprio fenomeno: eppure, l’enorme popolarità della serie Netflix ha riacceso le ataviche polemiche sulle traduzioni e gli adattamenti, calcolando inoltre che la versione italiana, fino a oggi, non aveva il doppiaggio nella nostra lingua. La piattaforma ha infine rimediato e, da oggi, la traccia audio italiana è disponibile. Per annunciarlo, ecco un buffo video in cui si invitano gli spettatori, altrimenti, a studiare la lingua coreana, così da cogliere ogni sfumatura. Pazienza, se ci vorranno anni!

Questa la sinossi ufficiale della serie, disponibile su Netflix dal 17 settembre:

Un misterioso invito a partecipare alla gara è inviato a persone con un disperato bisogno di denaro. I 456 partecipanti di ogni ceto sociale sono intrappolati in un luogo segreto dove competono per vincere 45,6 miliardi di won. Ad ogni turno si cimentano in un popolare gioco coreano per l’infanzia come “Un, due, tre, stella”, ma chi perde… muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

Leggi anche la recensione dello show: