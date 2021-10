Squid Game batte Bridgerton e diventa la serie Netflix più seguita di sempre

Squid Game ha creato un’attenzione davvero particolare, al punto da aver battuto anche il record di Bridgerton come serie TV più seguita di sempre su Netflix al lancio: nel suo primo mese sulla piattaforma il telefilm ha ottenuto 111 milioni di visualizzazioni, mentre Bridgerton si è fermata a 82 milioni.

Oltre ad essere diventata la serie TV più vista di sempre su Netflix, Squid Game si è piazzata al primo posto tra i telefilm più visti in ben 90 Paesi. Si tratta di un risultato che ha impressionato persino Jeff Bezos di Amazon, che ha dichiarato: “Reed Hastings e Ted Sarandos e tutta la squadra di Netflix riescono ad avere ragione abbastanza spesso. Le loro strategie internazionali non sono semplici, ma funzionano. Tutto ciò impressiona ed ispira. (Non vedo l’ora di vedere lo show)”.

Questa la sinossi ufficiale di Squid Game, disponibile su Netflix dal 17 settembre: