Rocky: Dolph Lundgren conferma la possibilità di uno spin-off su Ivan Drago

Dolph Lundgren è stato l’indimenticabile Ivan Drago della saga di Rocky, ritornato anche in Creed II, e lo stesso interprete ha confermato le voci riguardanti un possibile spin-off dedicato al suo personaggio. L’attore ne ha parlato al The Hollywood Reporter.

Ecco cosa ha detto Dolph Lundgren sul possibile spin-off di Rocky su Ivan Drago, introducendo il discorso dopo aver parlato della scena tagliata in Creed II che vedeva uno scontro tra Ivan e Rocky:

Per me era una buona scena, interessante per i fan. C’era una rapida lotta, e pensavo potesse funzionare come cosa. Però il regista Stephen Caple Jr. e MGM hanno pensato che fosse un qualcosa di estraneo rispetto al film, e che non aggiungesse nulla. Però so che si sta parlando della possibilità di uno spin-off su Ivan Drago, perciò potrebbe essere proposto prima o poi qualcosa in più di questo genere.