Rocky 4: Sylvester Stallone ha rischiato di morire durante una scena con Dolph Lundgren

Ora che è imminente l’uscita della versione Director’s cut di Rocky 4, Sylvester Stallone ha voluto rivelare dei particolari inediti riguardanti la lavorazione del film, ed uno di questi è piuttosto rilevante, considerando che l’attore ha praticamente rischiato di morire durante una scena di combattimento con Dolph Lundgren.

Parlando dello scontro con Dolph Lundgren in cui ha rischiato di morire in Rocky 4, Sylvester Stallone ha detto:

Quando nel primo round mi ha mandato a tappeto era tutto vero. Mi ha polverizzato, e non l’ho notato subito, ma durante la notte il cuore mi si è gonfiato. Aveva contuso il mio pericardio, che è un qualcosa che succede quando il cuore colpisce il petto. Un po’ come quando durante un incidente stradale il petto colpisce il volante. La pressione del cuore mi era salita a 260, e mi hanno detto che stavo per finire a parlare con gli angeli.