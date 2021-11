Huawei: il prossimo pieghevole avrà una cerniera “next-gen”?

Sembra che un nuovo dispositivo in cantiere da parte di Huawei avrà modo di lanciare sul mercato una vera e propria nuova cerniera next-gen.

Huawei sembra al lavoro al fine di rilasciare sul mercato il prima possibile un nuovo dispositivo pieghevole, che come anticipato dalle fonti di Zhaoli Technology dovrebbe avere una cerniera del tutto rinnovata rispetto al passato.

A quanto pare, il colosso ha investito particolarmente per potenziare questo specifico ambito dei dispositivi, anche se va sottolineato che – nonostante tutti gli indizi portino proprio all’azienda Huawei – dei nomi non sono stati fatti durante il report. Grazie alla cerniera di nuova generazione per lo schermo pieghevole i costi sarebbero stati ridotti considerevolmente, e si parla anche di maggiore durevolezza e affidabilità nel corso del tempo.

Stando ai render emersi, che potete ammirare qui sopra, il nuovo gioiellino Huawei dovrebbe offrire un design a “conchiglia” e non a “portafoglio”, evitando di puntare quindi su uno schermo molto grande che può essere piegato al fine di aumentare la tascabilità, scegliendo invece un approccio simile a quello del nuovo Z Fold 3 di Samsung.

Va specificato che le informazioni non sono ancora certe, e che il nuovo dispositivo, considerando che diverse aziende si stanno lanciando nel mondo dei pieghevoli nel corso degli ultimi mesi, potrebbe addirittura non essere realizzato da parte di Huawei. Staremo a vedere se delle conferme da parte della compagnia arriveranno, e se quindi assieme all’ufficializzazione del design verranno anche svelate le specifiche del nuovo telefono.