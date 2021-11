Samsung Galaxy Note: potrebbe ormai essere game over per la serie

Nel corso del 2021, con una situazione che difficilmente cambierà prima della fine dell’anno, Samsung non ha parlato di alcuno smartphone della serie Galaxy Note, la quale sembra infatti ormai da tempo abbandonata da parte del colosso sudcoreano. C’è da dire che le novità non sono di certo mancate, considerando tra le altre cose che i nuovi Z Fold 3 sono riusciti a fare le veci di questo tipo di device egregiamente, ma a quanto pare la situazione potrebbe risultare più grave del previsto.

Sembra infatti che i fan della serie Note non si troveranno, almeno per molto tempo, a mettere mano su un nuovo telefono, neanche nel corso del 2022. Come riportato da 9to5Google e ripreso sulle pagine di Android Authority infatti, il tutto potrebbe essere ormai stato del tutto terminato da parte di Samsung, che dovrebbe terminare la produzione dei Note 20 entro la fine del 2021 e non presentare ulteriori modelli nel breve periodo.

C’è da dire ciò non è del tutto sicuro, in quanto si tratta semplicemente di report non ufficiali, e considerando anche che la serie Samsung vende ancora egregiamente, è possibile che dei ripensamenti da parte del colosso si facciano vedere. Va comunque specificato che le vendite potrebbero non essere sufficienti al fine di giustificare la produzione e la realizzazione di nuovi modelli, specialmente con l’attuale situazione del mercato tutt’altro che positiva.

Sembra in ogni caso che i fan non rimarranno delusi, visto che stando ai primi rumor il nuovo Z Fold 4 risulterà maggiormente accessibile rispetto al dispositivo appena uscito (ne abbiamo parlato in questo articolo), e questo è pensato anche per sostituire i Note, e siamo in ogni caso in attesa di scoprire di più in merito alla serie S22, che dovrebbe essere presentata da parte della compagnia all’inizio del prossimo anno.