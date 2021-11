Samsung Galaxy A03: l’azienda svela dettagli e specifiche

Come un filmine a ciel sereno, Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo telefono Galaxy A03, pensato al fine di migliore le specifiche tecniche del precedente A02 particolarmente apprezzato, anche se manca ancora qualche dettaglio in merito alla commercializzazione del dispositivo. Per fortuna le specifiche tecniche non hanno più segreti, e come confermato il nuovo telefono budget si presenterà con uno schermo Infinity-V da 6,5 pollici, pronto a offrire risoluzione Full HD+.

Troviamo un sensore primario sul retro da 48 MP e uno da 2 MP per la profondità, con la camera per i selfie inserita nel notch invece da 5 MP. All’interno sarà presente un SoC con 6 core a 1,6 GHz, anche se non sappiamo di quale si tratti, in quanto risulta probabilmente non ancora annunciato, e una batteria da 5.000mAh chiude il tutto. Mentre è noto che il dispositivo verrà offerto in 3 versioni, ovvero 3 GB di RAM + 32 GB di memoria per l’archiviazione, 4 GB di RAM + 64 GB di memoria per l’archiviazione e la migliore con 4 GB di RAM + 128 GB di memoria per l’archiviazione, non ci sono ancora dettagli relativi alla disponibilità.

Verranno offerti un totale di tre colori infatti (blu, nero e rosso), ma non sappiamo quando il nuovo gioiellino verrà rilasciato e avrà modo di mandare in pensione il precedente A02, con cui condivide diversi dettagli, fra cui ad esempio il sensore per le impronte digitali.

Possiamo immaginare che con ottime probabilità il debutto del nuovo telefono del colosso sudcoreano avverrà anche nel nostro paese, ma restiamo in attesa di novità in tal senso da parte della compagnia al fine di sapere quando potremo finalmente mettere mano sul tutto. Mentre l’azienda ha annunciato un nuovo telefono budget, non mancano però le speculazioni su quelli che saranno i prossimi smartphone high-end, gli S22, approfonditi in questo articolo.