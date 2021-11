La NASA costruirà un reattore nucleare sulla Luna?

Sembra che in futuro la NASA potrebbe riuscire a realizzare un reattore nucleare sulla superficie lunare, anche se per ora il progetto è ancora lontano.

La NASA ha da poco ufficializzato un progetto a a dir poco rivoluzionario, anche se potrebbe sembrare a primo acchito alquanto bizzarro. Si parla nello specifico di realizzazione di un vero e proprio reattore nucleare sulla Luna.

Ovviamente, non parliamo di un piano già finalizzato e pronto all’applicazione, ma la NASA è attualmente alla ricerca di collaboratori che possano studiare il tutto, comprendendo in che modo il piani potrebbe essere portato avanti nel corso dei prossimi anni.

È stata confermata la collaborazione con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti al fine di creare una fonte d’energia che non c’entri con il sole con l’anno 2030 come il limite massimo. Considerando ciò, è possibile che i piani del colosso cambino nel corso del prossimo periodo, nel caso in cui il progetto principale di un reattore nucleare non risultasse applicabile.

Il tutto fa parte della missione Artemis, che punta a riportare l’uomo sulla luna dopo quasi 50 anni, con la creazione di energie sul suolo lunare che sembra essere proprio il prossimo passo avanti da compiere. Per il momento, il nuovo piano che dovrebbe concludersi nel 2030 inizierà con una semplice, ma gigante, fase di brainstorming, in cui la compagnia raccoglierà idee fino a febbraio del prossimo anno prima di confermare la fattibilità del nuovo progetto.