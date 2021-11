Fast and Furious: Spy Racers 6 – Il trailer della nuova stagione della serie Netflix

DreamWorks ha diffuso il trailer di Fast and Furious: Spy Racers 6, la sesta e ultima stagione della serie animata tratta dal popolare franchise di Fast and Furious che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 17 dicembre.

Qui sotto trovate il trailer di Fast and Furious: Spy Racers 6. La stagione finale dello show è intitolata Fast & Furious: Spy Racers Homecoming.

Continua la storia di Tony Toretto, che è stato reclutato all’interno di un’organizzazione di spionaggio che intende frenare figure cattive che agiscono in tutto il Mondo. Anche in questa ultima stagione gli Spy Racers si dovranno muovere in giro per il Mondo in un momento in cui la loro tecnologia per lo spionaggio è stata rubata.

Il produttore esecutivo Tim Hedrick ha definito Fast and Furious: Spy Racers 6 come “un regalo natalizio per tutti gli appassionati. Tony, Echo, Layla, Frostee, Cisco e Nowhere resteranno per sempre una parte della mia famiglia”.

Questo progetto nasce da una partnership tra la piattaforma streaming Netflix e la casa di produzione DreamWorks Animation. A fare da produttore esecutivo della serie animata è Vin Diesel, il grande protagonista del franchise di Fast and Furious. A produrla c’è anche il creatore della saga Chris Morgan.