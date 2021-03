Fast and Furious: Spy Racers 4 – Il trailer della serie animata

Le avventure di Tony Toretto proseguiranno in Fast and Furious: Spy Racers 4, la serie animata dedicata al franchise di Fast and Furious, che avrà la sua quarta stagione ambientata a città del Messico. Online è stato pubblicato il trailer di Fast and Furious: Spy Racers 4. In Italia la serie è stata sottotitolata Piloti sotto copertura.

Qui sotto potete vedere il trailer.

In questa nuova stagione i personaggi protagonisti dovranno muoversi in Messico per provare la loro innocenza, e per fuggire da un super agente partito al loro inseguimento. Si tratta di un ulteriore salto di livello di esasperazione rispetto al franchise cinematografico.

Nella serie animata dedicata a Fast and Furious, infatti, possiamo trovare robot, laser, e tanti altri oggetti che rendono le corse in macchina dei protagonisti ancora più vivaci e avventurose.

Questo progetto nasce da una partnership tra la piattaforma streaming Netflix e la casa di produzione DreamWorks Animation. A fare da produttore esecutivo della serie animata è Vin Diesel, il grande protagonista del franchise di Fast and Furious. A produrla c’è anche il creatore della saga Chris Morgan.

La serie animata Fast and Furious: Spy Racers 4 arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 16 aprile.